إسبانيا تفرض اختبار كورونا على القادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزيرة الصحة، كارولينا دارياس، يوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفى بمدريد، إنه بالإضافة إلى الاختبار، سيتعين على الركاب أيضا إثبات أن تطعيماتهم ضد كوفيد حديثة، بتقديم شهادة رقمية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الجمعة.
وقالت دارياس إن المخاوف الرئيسية لإسبانيا تكمن فى الظهور المحتمل لمتغيرات جديدة لكوفيد فى الصين.
وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا فى إسبانيا إلى 13 مليونا و670 ألفا و37، والوفيات إلى 116 ألف و899.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، أيضا أنه تم إعطاء 110 ملايين و577 ألفا و887 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى إسبانيا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هى تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذى تعطيه الدولة، أى ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
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