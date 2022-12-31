العالم اليوم - تتحدث في نومك؟.. إليك الأسباب ومتى يتوجب عليك استشارة مختص

انتم الان تتابعون خبر تتحدث في نومك؟.. إليك الأسباب ومتى يتوجب عليك استشارة مختص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - تعيد أجسامنا شحن نفسها أثناء النوم، للحصول على أكبر أقدر ممكن من الراحة والاسترخاء، إلا أن مشاكل النوم واضطراباته قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف.

وكشفت تيريزا شنورباخ، المختصة في مجال النوم لصحيفة"ذا صن" البريطانية، أن حوالي اثنين من كل ثلاثة أشخاص يتحدثون أثناء نومهم في مرحلة ما، وهو أمر شائع إلى حد ما، ويعرف أيضا باسم باراسومنيا، أو نشاط النوم غير الطبيعي.

وأضافت: "عادة ما يكون التحدث أثناء النوم غير ضار، لكنه قد يشير إلى اضطرابات في النوم أو بعض المشاكل الصحية".

وأوضحت أن "أصول محتوى الحديث أثناء النوم تظل مصدر خلاف بين الأبحاث، فمن الممكن أن تكون مرتبطة بالأحداث الأخيرة الحاصلة في حياة النائم".

ما الذي يسبب الكلام أثناء النوم؟