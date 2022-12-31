العالم اليوم - حلاق بيليه لعقود ينعى "الجوهرة السوداء" بهذه الكلمات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - قال حلاق الأسطورة البرازيلية بيليه إنه يأمل أن يتغمد الرب نجم كرة القدم برحمته.

وقابل جواو أروجو، بيليه للمرة الأولى في 1956 أو 1957 في المحل الذي يمتلكه في سانتوس حيث هناك الكثير من التذكارات المتعلقة بالنجم الراحل.

وقال: "كان يأتي لقص شعره مرتين في الشهر ولحلاقة لحيته مرة كل يومين"، مضيفا أنه قابل بيليه للمرة الأخيرة العام الماضي.

وتوفي بيليه، الرجل الوحيد الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات كلاعب، الخميس، عن عمر 82 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.

وأعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وسبق لبيليه أن لعب للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.