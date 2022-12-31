أوكرانيا: كييف قضت مئات الساعات تحت صافرات الإنذار خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوبكو، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية الجمعة، أن صفارات الإنذار دقت حوالى 700 ساعة خلال العام أى ما يعادل 29 يوماً. ووصف المسئول الأوكرانى عام 2022 بأنه "العام الأكثر رعباً فى تاريخ المدينة كعاصمة لأوكرانيا المستقلة".

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