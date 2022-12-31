نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة إحكام النفاذ الوطني الموحد [ehkaam.sa] متابعة طلب برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جديد رابط دخول منصة إحكام النفاذ الوطني الموحد حيث قامت الهيئة العامة للعقارات التابعة للمملكة العربية السعودية. بالاتفاق مع الحكومة السعودية بإطلاق منصة إحكام، وذلك بهدف تنسيق تسجيل العقارات و تقديم الطلبات الخاصة بإثبات ملكية العقار بطريقة إلكترونية.في سياق الموضوع وضحنا خطوات متابعة طلب عبر منصة احكام.

حيث تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات إلى المواطنين السعوديين. وقد يرغب الكثير من الأفراد في معرفة كيفية تسجيل الدخول على المنصة للاستفادة من جميع خدماتها.

تسجيل دخول منصة إحكام النفاذ الوطني الموحد

يتمكن كافة المواطنين من التسجيل في منصة إحكام من خلال النفاذ الوطني، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على الصفحة الخاصة بمنصة إحكام من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة داخل الخانات المخصصة لها.

ثم الضغط على زر التسجيل، وسيتم الانتقال مباشرة إلى صفحة المستخدم وسوف يتمكن من الاستفادة بجميع الخدمات المتوفرة.

وفي حال عدم وجود حساب على المنصة، يتمكن المواطن من إنشاء حساب جديد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحكام الرقمية.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

إدخال اسم المستخدم في الخانة المخصصة له، وكذلك رقم الهوية الوطنية.

تحديد تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم، وإدراج رقم الهاتف.

كتابة كلمة مرور خاصة بالمستخدم.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة التحقق من صحة البيانات، إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على الهاتف.

أدراج رقم الهوية وكلمة المرور مرة أخرى، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول في المنصة.

يمكنك من خلال موقع ثقفني التعرف على كيف ادخل على حسابي في منصة احكام؟

منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية

يتمكن المواطنين من متابعة طلباتهم عبر منصة احكام بعد القيام بتقديمها و رفع جميع المستندات المطلوبة، وذلك بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة إحكام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر خدماتي.

إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم هوية المستخدم ورقم الطلب.

سيتم إظهار الطلبات المتقدمة، يقوم المستخدم باستعراض الطلب.

البحث عن حالة الطلب سواء كان مقبول أو مرفوض.

يجب أن يتم اتباع الإجراءات اللازمة في حال قبول الطلب وذلك من خلال التواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر.

كيف اطلع رقم الطلب من منصة احكام؟

من الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية احكام تتيح للمستفيدين الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعقارات، ويستطيع الفرد استخراج رقم طلب من خلال التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة أحكام.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.

ثم انتقل إلى قسم “طلباتي” على يسار الصفحة.

اختر الطلب الذي تريد الاستفسار عنه.

ثم انقر فوق زر مراجعة الأمر وأدخل رقم الطلب.

بهذه الطريقة، ستظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بهذا الامر، وإذا تمت الموافقة على الطلب أو لا يزال قيد المراجعة ، فستكون قد أكملت تتبع الطلب من خلال المنصة.

التواصل مع منصة احكام الدعم الفني

وفرت الأمانة العامة عدة طرق للتواصل مع فريق الدعم الفني على منصة Ehkam ، ومن أهم هذه الطرق التالي:

يتمكن المواطنين من التواصل مع خدمة عملاء الدعم الفني عن طريق الاتصال على رقم الهاتف (920035544).

كذلك يتم التواصل بواسطة البريد الإلكتروني [email protected].

أيضاً يتم التواصل مع فريق الدعم الفني بموقع التدوين العالمي تويتر.

كيفية استكمال طلبات منصة إحكام

تتيح المنصة الإلكترونية للراغبين في تملك عقار بالمملكة العربية السعودية، من استكمال الطلبات على النحو التالي:

أولاً قم بالوصول المباشر إلى رابط المنصة المرفق بالفقرات السابقة.

يجب الضغط على خيار تسجيل الدخول من واجهة المنصة الرئيسية.

الآن قم بتدوين رقم الهوية وكلمة المرور ثم إدخال كود صورة التحقق المرئي.

وبالضغط على أيقونة طلباتي من حساب المستفيد.

يجب تحديد الطلب الذي يجب متابعته واستكمل البيانات، ثم انتظر حتى يتم تحميل جميع التفاصيل.

كشفت المنصة الإلكترونية عن قرارًا ينص على أن فترة معارضة الإعلان عن نتيجة طلب العقار من خلال المنصة تصل إلى شهر واحد، وذلك من أجل السماح للمدعي باستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة التي لم تكن موجودة من قبل.

متى تنتهي مهلة منصة احكام؟

من المشار إليه أن منصة Ehkam حددت يوم 8 فبراير المقبل آخر موعد لسداد الطلبات واستكمالها عبر رابط المنصة الرسمي، وقد وضحت ذلك في خطاب أرسلته لعدد من المتقدمين، وسط استمرار طلبات التمديد لسنة أخرى حتي يتمكن اكبر عدد من المواطنين بالتسجيل لتملك العقار.

وبحسب الجدول ، كان من المقرر أن تغلق المنصة أبوابها في 5 جمادى الأولى الحالي، بعد عام من فتحها أمام المواطنين الراغبين في أن يصبحوا مالكين لتصعيد طلباتهم للبوابة الرسمية للمنصة.

كما يتمكن المواطنين من الدخول إلى رابط منصة احكام للتسجيل الإلكتروني وذلك بهدف تملك عقار أو تسجيل اجراءات نقل عقار.

إلى هنا نصل لختام حديثنا عن خطوات دخول منصة احكام عن طريق النفاذ الوطني الموحد، بالإضافة إلى شرح خطوات متابعة طلب برقم الهوية.