نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل حالة الطقس اليوم في السعودية وتوقعات طقس الأيام القادمة المركز الوطني للأرصاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس اليوم في السعودية بعد أن شهدت المملكة العربية السعودية حالة من تقلبات الجو وهناك بعض المناطق داخل . السعودية تشهد هطول الأمطار وما زالت مستمرة كما سيتم نشر . توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية وفقاً لما جاء من المركز الوطني للأرصاد السعودي . كذلك بجانب أن حالة الطقس الحالي في السعودية تشهد عدم استقرار وتم التصريح أنه حالة الطقس في السعودية . تستمر إلي يوم الثلاثاء القادم في عدم استقرار حالة الطقس علي العديد من الأنحاء داخل السعودية . وعرب سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي أحوال الطقس في السعودية اليوم وتوقعات الأيام القادمة .

حالة الطقس اليوم في السعودية

تم نشر خبر حالة الطقس اليوم في السعودية علي منصة تويتر الاجتماعية كما جاء في أخبار السعودية بأن الأمطار مستمرة . حتي يوم الثلاثاء القادم علي العديد من الأنحاء داخل المملكة العربية السعودية . كما أن حالة الطقس الحالي في السعودية تشهد عدم استقرار علي معظم الأنحاء أيضاً وتشهد الرياح الشرقية في السعودية . علي العديد من المناطق رياح شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 كم إلي 40 كم في الساعة . كما أن حالة الطقس تتحول تدريجياً في تلك الرياح إلي جنوبية شرقية بسرعة أيضاً من 20 إلي 40 كم في الساعة الواحدة . كما يعود ذلك علي أن أحوال الطقس في السعودية اليوم والأيام القادمة تشهد عدم استقرار مما يتسبب في هطول أمطار غزيرة علي . معظم الأنحاء .

تأثير حالة الطقس اليوم في السعودية علي أمواج البحر

حالة الطقس الحالي في السعودية تشهد أرتفاع في أمواج البحر وتصل أرتفاعها من مترين إلي ثلاثة أمطار كما أن أرتفاع . أمواج البحر يضرب الجزأين الأوسط والجنوبي من مناطق المملكة العربية السعودية . كذلك بجانب أن حالة الطقس مع أرتفاع الأمواج تأثر علي تصاعد السحب الرعدية بشكل كثيف مما يؤثر بالإيجاب علي . هطول واستمرار الأمطار حتي يوم الثلاثاء القادم كما أن حالة الطقس في السعودية اليوم أثرت أيضاً علي درجات الحرارة ونتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

درجات الحرارة وحالة الطقس بالسعودية

حالة الطقس اليوم في السعودية تأثرت بها العديد من مناطق المملكة مما عاد بالتأثير أيضاً علي درجات الحرارة . والتي جاءت في رفحا 7 درجات كما تأثرت منطقة سكاكا بهبوط في درجة الحرارة والتي وصلت إلي 9 درجات . كذلك بجانب أن الطقس الحالي في السعودية ودرجة الحرارة في القريات وصلت إلي 6 درجات . كما أن منطقة تبوك وصلت درجة الحرارة بها 8 درجات ومنطقة الطائف درجة الحرارة بها 10 درجات . كما شهدت أحوال الطقس في السعودية اليوم بالعديد من المناطق هبوطاً في درجات الحرارة .

توقعات الطقس اليوم في السعودية

ستشهد توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية أيضاً عدم استقرار في درجات الحرارة في العديد من المناطق . داخل المملكة العربية السعودية وتأثر العديد من المناطق بهبوط درجات الحرارة كما جاء أيضاً من أمانة مكة أنه تم تخصيص نقاط تجمع . آمنة لكافة المركبات داخل السعودية وذلك أثناء استمرار هطول الأمطار . كما تم تحديد مناطق التجمع نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة لكل المناطق التي تم التصريح عنها .

أنشاء مناطق تجمع بسبب حالة الطقس الحالي في السعودية

تم تحديد العديد من المناطق كنقاط تجمع داخل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار وتلك المناطق كالتالي :-

نقطة تجمع في منطقة النوارية . كما تم تحديد مناطق حجز للمركبات في منطقة الشرائع . كذلك بجانب نقطة تجميع في جامع علوية . كما بجانب المناطق السابقة منطقة جبل النور . وأيضاً نقاط تجمع في منطقة كدي ، ومنطقة سوق الضيافة . كما أن المناطق الخاصة بالتجمع تم التنويه عنها من المركز الوطني للأرصاد بموقع الرسمي . سنوافيكم أيضاً بشأن توقعات حالة الطقس بالسعودية في الأيام القادمة بمقالات أخري عبر “موقع ثقفني” .

درجات الحرارة في الأيام القادمة بالسعودية

يوم السبت ستكون درجة الحرارة 16 الكبري و 11 الصغري .

كما تشهد درجة الحرارة يوم الأحد الكبري 19 والصغري 12 .

يوم الاثنين القادم 15 الكبري والصغري 8 .

كذلك بجانب تشهد السعودية درجة حرارة كبري 13 وصغري 10 يوم الثلاثاء القادم .

كما أن الأربعاء القادم يشهد درجة حرارة كبري 18 وصغري 10 .

حالة الطقس اليوم في السعودية شهدت عدم استقرار علي العديد من أنحاء المملكة العربية السعودية وتستمر هطول الأمطار . حتي يوم الثلاثاء القادم وسنوافيكم بدرجات الحرارة الطقس بالسعودية عبر “موقع ثقفني” . كما أن طقس اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر الجارى يشهد أيضاً عدم استقرار فى درجات الحراره . كما هو موضحاً فى الصورة المرفقة بسطور مقال . موقع ثقفنى حيث يشهد اليوم السبت أنخفاض فى مستوى السحب مع سرعة الرياح مما يساهم فى استمرار . سقوط الأمطار بغزارة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية وسنرفق بشكل يومى أى تصريح . خاص بشأن الطقس بالسعودية .