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عمر شويل - جدة رابط تسجيل المواليد في السعودية عبر ابشر2023، بالخطوات، يعد تسجيل المواليد عبر منصة أبشر من أهم الموضوعات التي تهم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، حيث تعتبر هي منصة إلكترونية للوافدين والمواطنين تهدف إلى تحقيق رؤية 2030، حيث يجب الإبلاغ عن تسجيل المواليد في غضون 15 يومًا من تاريخ الولادة ، حيث تسمح حالة الجنسية السعودية بتسليم شهادة الميلاد إلى عنوان المقيم بعد البريد الإلكتروني للتسجيل، علاوة على ذلك، تعتزم المملكة العربية السعودية تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها مواطنيها إلكترونيًا لتوفير الجهد والوقت مثل : تجديد بطاقة الأحوال المدنية السعودية ، تجديد الهوية الوطنية السعودية 2023 .

الأوراق المطلوبة لتسجيل المولود الجديد

سواء كانت العائلات تسجل أطفالها حديثي الولادة إلكترونيًا أو تذهب إلى مكتب مسؤول، فهناك بعض الوثائق الرسمية التي يجب أن تكون متاحة وهى:

إحضار استمارة سجل الميلاد رقم 87 وتعبئة البيانات المطلوبة.

تقرير عن عملية الولادة من المستشفى الذي أجريت فيه العملية.

دفع رسوم تسجيل بقيمة 500 ريال سعودي.

عقد النكاح وصوره.

نسخة من البطاقة الوطنية للأب والأم.

سجل الأسرة باسم الأم.

شروط تسجيل المواليد في أبشر2023

بعض الشروط مطلوبة لاتباع حالة الجنسية المذكورة أعلاه والتي توضح كيفية تسجيل الولادة مع أبشر، وهي كالاتي:

يتم التسجيل فور استلام إخطار المستشفى.

غرامة تصل إلى 50 ريال سعودي يتم دفعها للتسجيل المتأخر للوالدين.

التسجيل لحديثي الولادة من داخل المملكة العربية السعودية فقط.

سيتم التسجيل في غضون 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ الميلاد الفعلي.

يجب أن يكون المواليد في الأراضي السعودية.

شروط إصدار شهادة الميلاد عبر ابشر2023

يجب مراعاة بعض المتطلبات اللازمة لإصدار شهادة ميلاد حديثي الولادة من خلال منصة أبشر على النحو التالي:

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب أبشر يتم تحديثه حسب الضرورة.

تقديم إخطار بخطابات وزارة الصحة.

يجب أن يكون للمقيمين في الأراضي السعودية عنوان محلي مسجل.

مميزات تسجيل المولود الجديد عبر أبشر2023

الأخبار المعلنة توضح كيفية تسجيل المواليد من خلال منصة ابشر والتي تعتبر البشارة لجميع المقيمين على أراضي المملكة، و هذا له المزايا التالية:

إمكانية الحصول على هذه الخدمة تلقائيًا برقم السجل المدني الخاص بك.

في هذه الحالة ، لا يتطلب التسجيل زيارة مكتب شؤون المواطن. وهذا يدل على أنها من الطرق الفورية والسهلة التي يمكن إجراؤها من المنزل حيث يمكنك الحصول على الشهادة في المنزل عبر السعودية. مدير.

إمكانية تحديث بيانات الأسرة قبل الولادة وبيانات حديثي الولادة من خلال هذه الخدمة.

لا يتعين على المستفيدين من الخدمة الاستيقاظ مبكرًا لإكمال الخدمات في مكتب حالة المواطن ، ويمكنهم الاستفادة من الخدمات في أي وقت من اليوم.

حماية صحة الأطفال حديثي الولادة من اكتظاظ مكاتب التسجيل.

الحصول على الشهادة في المنزل سهل طالما أن العنوان الوطني متوفر في البريد السعودي.

كيفية تسجيل المواليد في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

لتسجيل مولود جديد مقيم في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية ، يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية، قم بتسجيل الدخول من خلال منصة أبشر على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم، تعرف على أكثر الأفراد الواعدين.

يلي ذلك، أدخل اسم المستخدم والرمز المرئي.

بعد ذلك، انقر فوق الخدمات.

ثم، أنفر فوق الحالة المدنية.

بعد ذلك، يحدد خدمة تسجيل المواليد.

يلي ذلك، انقر للموافقة على الشروط.

ثم، حدد إضافة شهادة ميلاد.

بعد ذلك، أدخل اسم المولود والجنس وتاريخ الميلاد بالتقويمين الميلادي والهجري واسم المستشفى.

ثم، انقر فوق شهادة الميلاد.

بعد ذلك، بعد تأكيد العناصر الضرورية، انقر فوق “تأكيد”.

ثم، يرجى مراجعة جميع الوثائق والمعلومات التي تم إدخالها في الحقول المخصصة لهذا الغرض.

بعد ذلك، إظهار الرسالة تم تسجيل المولود بنجاح.

أخيرًا ، تتم عملية التسجيل إلكترونيًا

فترة توصيل شهادة الميلاد بالبريد السعودي

يمكن استلام المستندات الرسمية للبريد السعودي خلال 3 أيام من تاريخ إدخال بيانات المستند وطلب الإصدار، وهذه الفترة لا تشمل أيام العطل الرسمية.

بيانات طلب تسجيل المواليد

بعض البيانات ضرورية أثناء ملء استمارة تسجيل حديثي الولادة التي يمكن الحصول عليها من خلال حالة الجنسية، وهى كالتالى:

مكان الميلاد.

تاريخ ميلاد الطفل بالتقويمين الهجري والميلادي.

أثناء الولادة.

اكتب اسم المولود الجديد.

اسم الأب وجنسيته.

اسم الأم وجنسيتها.

جنسية المولود.

مكان ولادة الطفل ومنطقة الميلاد.

رقم إقامة الوالدين.

طريقة الدفع لإضافة مولود جديد في السعودية 2023



بعد الاستفادة من أخبار حالة الجنسية وتوضيح كيفية تسجيل المواليد من خلال أبشر، يجب على المسجلين دفع رسوم إضافة مولود جديد باتباع الخطوات التالية: