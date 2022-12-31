الصين تؤكد شفافية بياناتها حول إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الصين أن جميع بيانات كورونا التى تسلمها لأطراف بينها منظمة الصحة العالمية تتمتع بالشفافية التامة، وذلك ردا على دعوات تطالبها بنهج أكثر وضوحا فى ما يتعلق بحصيلة الإصابات.





جاء ذلك بعدما حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الصين على اتباع نهج أكثر وضوحا فى ما يتعلق بالوباء، وقال إنه من "المفهوم" أن بعض البلدان أدخلت قيودا ردا على ازدياد الإصابات بكورونا.

وكان غيبرييسوس يشير إلى الولايات المتحدة التى انضمت إلى عدة دول فى فرض فحوص كورونا إلزامية على المسافرين القادمين من الصين بعدما ألغت بكين القيود على السفر إلى الخارج رغم ارتفاع عدد الإصابات.

الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، قال فى إيجاز دورى للصحفيين "منذ تفشى الوباء، تتشارك الصين المعلومات ذات الصلة والبيانات مع المجتمع الدولي، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية بأسلوب منفتح وشفاف".

وأضاف "شاركنا تسلسل فيروس كورونا المستجد منذ اللحظة الأولى، وبالتالى قمنا بمساهمات مهمة فى تطوير اللقاحات ذات الصلة والعقاقير فى بلدان أخرى".

وأشار إلى أن خبراء الصحة فى عدة بلدان ذكروا بأن لا حاجة لفرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين، وأن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبى رأت أن هذه الإجراءات غير ضرورية فى الوقت الحالي.

وكانت هيئة وطنية لمكافحة الأمراض فى الصين أعلنت تسجيل 5500 إصابة محلية جديدة ووفاة واحدة الجمعة، بينما يقدر بعض الخبراء أن عدد الوفيات اليومية وصل إلى 9000.

وقالت مسؤولة الصحة فى لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوى للصحفيين يوم أمس الخميس إن الصين لطالما نشرت البيانات "عن وفيات كوفيد-19 والإصابات الشديدة بشكل منفتح وشفاف".

وأكدت أن الصين "لطالما كانت ملتزمة بالمعايير العلمية للحكم على وفيات كوفيد-19، منذ البداية وحتى النهاية والتى تتوافق مع المعايير الدولية".