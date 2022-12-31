جاء ذلك بعدما حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الصين على اتباع نهج أكثر وضوحا فى ما يتعلق بالوباء، وقال إنه من "المفهوم" أن بعض البلدان أدخلت قيودا ردا على ازدياد الإصابات بكورونا.
وكان غيبرييسوس يشير إلى الولايات المتحدة التى انضمت إلى عدة دول فى فرض فحوص كورونا إلزامية على المسافرين القادمين من الصين بعدما ألغت بكين القيود على السفر إلى الخارج رغم ارتفاع عدد الإصابات.
الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، قال فى إيجاز دورى للصحفيين "منذ تفشى الوباء، تتشارك الصين المعلومات ذات الصلة والبيانات مع المجتمع الدولي، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية بأسلوب منفتح وشفاف".
وأضاف "شاركنا تسلسل فيروس كورونا المستجد منذ اللحظة الأولى، وبالتالى قمنا بمساهمات مهمة فى تطوير اللقاحات ذات الصلة والعقاقير فى بلدان أخرى".
وأشار إلى أن خبراء الصحة فى عدة بلدان ذكروا بأن لا حاجة لفرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين، وأن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبى رأت أن هذه الإجراءات غير ضرورية فى الوقت الحالي.
وكانت هيئة وطنية لمكافحة الأمراض فى الصين أعلنت تسجيل 5500 إصابة محلية جديدة ووفاة واحدة الجمعة، بينما يقدر بعض الخبراء أن عدد الوفيات اليومية وصل إلى 9000.
وقالت مسؤولة الصحة فى لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوى للصحفيين يوم أمس الخميس إن الصين لطالما نشرت البيانات "عن وفيات كوفيد-19 والإصابات الشديدة بشكل منفتح وشفاف".
وأكدت أن الصين "لطالما كانت ملتزمة بالمعايير العلمية للحكم على وفيات كوفيد-19، منذ البداية وحتى النهاية والتى تتوافق مع المعايير الدولية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تؤكد شفافية بياناتها حول إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.