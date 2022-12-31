زيلينسكى: الدفاع الجوى الأوكرانى سيصبح أقوى فى العام الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكي، فى خطابه اليومى عبر الفيديو: "فى العام الجديد سيصبح الدفاع الجوى الأوكرانى أقوى وأكثر فعالية"، مضيفا أن تلك الخطوة قد تجعل الدفاعات الجوية الأوكرانية الأقوى فى كل أوروبا. وسيكون هذا ضمانا للأمن ليس فقط لبلدنا، ولكن للقارة بأسرها".
يذكر أنه فى الأسابيع الأخيرة، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إصابة عدد كبير نسبيا من الصواريخ والطائرات الروسية المسيرة ولكن ليس كلها، بالنظر إلى حجم الهجمات.
كما تحدث زيلينسكى عن: "استراتيجية واضحة" لتأمين توليد وتوزيع الكهرباء، قائلا: "إن الأمر يتطلب الكثير من الجهد، لكنه سينجح.. إنها واحدة من أهم المهام للعام المقبل، وليس لدى شك فى أننا سنتقنها".
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