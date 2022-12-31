العالم اليوم - كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا "غير محدد"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 02:24 صباحاً - أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "صاروخا بالستيا غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

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