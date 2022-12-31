بالخطوات طريقة تغيير الحساب البنكي وإثبات الاستقلالية في حساب المواطن 2023

حساب المواطن يعتبر من أهم عمليات البحث من قبل المواطنين في السعودية، فمنذ أيام قليلة كان قد أعلن حساب المواطن عبر موقعه الرسمي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة ٦٢ لشهر يناير في العام الجديد 2023، ووردت العديد من التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم حساب المواطن بشأن استمرار إيداع الدعم الإضافي عند صرف الدفعة 62 للعام الجديد 2023 والتي من المقرر ان يتم صرفها وإيداعها في اليوم العاشر من شهر يناير 2023.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 لشهر يناير لعام 2023

بعد صدور نتائج الأهلية للدورة 62 لشهر يناير 2023 من حساب المواطن وانه سيتم الصرف والإيداع للمستفيدين والتي تنطبق عليهم شروط الأهلية، حيث أوضح حساب المواطن أنه يمكن الاستعلام عن حالة الأهلية من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، حيث بلغ عدد المستفيدين للدفعة61 لشهر ديسمبر حوالي 11.2 مليون مستفيد ومتابع وكان إجمالي ماتم صرفه المستفيدين 3.6 مليار ريال سعودي.

خطوات تغيير الحساب البنكي لحساب المواطن 2023

كان قد أوضح حساب المواطن عبر موقعه الرسمي تويتر أنه يمكن لكافة المستفيدين من دعم حساب المواطن تغيير الحساب البنكي ويمكن تنفيذ هذا الإجراء من خلال الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن واتباع عدة خطوات على النحو التالي:

الدخول على الصفحة الرئيسية لحساب المواطن. قم باختيار طلب تغيير الحساب البنكي الضغط على تفاصيل الطلب. ضرورة إدخال البيانات المطلوبة لإكمال الطلب. الضغط على “حفظ” لحفظ البيانات التي قمت بإدخالها. القيام باختيار بيانات الحساب البنكي. قم بتغيير رقم الآيبان الخاص بك.

عدم الإفصاح عن مصادر الدخل يؤثر على الأهلية وقيمة الاستحقاق لحساب المواطن 2023