نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عداد موعد نزول الضمان المطور [دفعة يناير 2023] وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عداد موعد نزول الضمان المطور الخاص بالدفعة الجديدة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأيام القليلة الفائتة عن نتائج أهلية نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وقد تم الإعلان كذلك عن قيمة المبالغ التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ونتابع معكم أعزائنا في موقع ثقفني العداد التنازلي على بدء صرف الدفعة الجديدة بالساعات، وهذا حتى يمكنكم متابعة موعد بدء إرسال رسائل صرف الدفعة الجديدة المخصصة لشهر يناير 2023 إلى المؤهلين، فتابع ثقفني.

موعد نزول الضمان المطور

ومن المقرر أن يتم صرف إيداع دفعة الضمان المطور الخاصة بالشهر الجديد في بداية الشهر بشكل طبيعي، وهذا حيث لا يوجد في بداية الشهر أي اجازات رسمية تجعل موعد الإيداع يتأخر يوم أو يومين كما يحدث في بعض الحالات.

وهذا ما يعني أن الدفعة الجديدة سيتم صرفها في يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 ميلاديا أو 8 جمادى الآخرة 1444 هـ، وسنضع لكم أعزائنا المتابعين في الأسفل العداد التنازلي الذي يمكنكم من خلاله متابعة موعد الصرف لحظة بلحظة في ثقفني.

هل هناك زيادة في رواتب الضمان هذا الشهر

وزادت الأسئلة بين المتابعين والمستفيدين من النظام بخصوص هل سيتم صرف الزيادة هذا الشهر مجددا أم لا، وقد أكدت العديد من المصادر أن الزيادة هنا ستكون لمستفيدي الضمان القديم المنتقلين إلى الضمان الاجتماعي المطور.

حيث يزيد الضمان المطور في أنه العائل يحصل على 1100 ريال سعودي وكل تابع 550 ريال سعودي، وهذا بالطبع غير الدعم الإضافي الخاص بالكهرباء الذي يتم صرفه على الضمان.

عداد الضمان

وكما وعدناكم، نضع لكم الآن العداد التنازلي الذي يمكنكم من خلاله متابعة موعد بدء الصرف، مع العلم أن الصرف يبدأ من الساعة 12 منتصف الليل بيوم 1 ويستمر حتى الساعة 12 منتصف اللليل أيضا اليوم التالي، حيث يتم إرسال رسائل الإيداع على مدار 24 ساعة بشكل تدريجي إلى المستفيدين.

رابط الاستعلام عن الضمان المطور

وفي حالة اذا كنت تريد الاستعلام عن راتب الشهر الجديد أو التحقق من أهلية الأفراد التابعين لك، فما عليك سوى الدخول إلى رابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa، وتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، تجد كافة البيانات الخاصة بك في الصفحة الرئيسية.

وبالطبع في حال اذا أردت التواصل مع رقم الضمان الاجتماعي المطور فهو كما يلي 19911، فتابعوا في ثقفني على الدوام، وتابعنا كذلك قرض للعاطلين بدون تحويل راتب.