الدعم بعد تغيير الحساب البنكي متي يصرف في المملكة

صرف الدعم بعد تغيير الحساب البنكي في المملكة، تداولت العديد من محركات البحث سؤال متي يصرف الدعم بعد تغيير الحساب البنكي؟، لذلك سوف نقدم من خلال موقعنا ثقفني الرد علي هذا التساؤل الهام، فإن هناك العديد من المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن في المملكة، بالإضافة أن هناك من يتساءل عن كيفية تغيير الآيبان في برنامج دعم حساب المواطن بالمملكة‘ فإن هذا البرنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية بهدف دعم المواطنين وسد احتياجاتهم الضرورية في المملكة.

متي يصرف الدعم بعد تغيير الحساب البنكي بالمملكة؟

وجدنا العديد من المواطنين في المملكة يسألون عن متي يصرف الدفعة بعد تغيير الحساب البنكي بالمملكة؟، حيث أن هذا زاد معدل البحث عن إجابته بعد إعلان حساب المواطن عبر تويته عن فتح تغيير الآيبان البنكي خلال ها الشهر الجاري وهو ديسمبر، فإن حساب المواطن أوضح الرد علي سؤال المستفيدين، حيث أنه إذا قام المواطن بتغيير الساب البنكي بعد يوم 10 من شهر ديسمبر الذي اقترب انتهاءه، فإنه يتم التحقق منه عند دفعة شهر فبراير، أما إذا كان هذا المواطن من المستحقين علي الحساب البنكي السابق سوف يصرف الدعم حتي يتحقق من الحساب الجديد المضاف، مع التأكيد علي ضرورة القيام بتحديث البيانات مع العلم أنه في حالة التحقق من التحديث تصلك رسالة علي هاتفك.

خطوات تغيير الآيبان البنكي بالبرنامج

أعلن حساب المواطن أن هناك أربع خطوات مهمة للقيام تغيير الحساب البنكي، مع التأكيد علي ضرورة القيام بعملية تحديث البيانات في برنامج الدعم للمواطنين، حيث أن خطوات التغير تكون كالتالي:

يقوم المستفيد بالدخول علي رابط بوابة برنامج حساب المواطن للدعم.

يسجل المواطن المستفيد للدخول ثم يضغط المواطن علي أيقونة تفاصيل الطلب من الصفة الرسمية.

ثم يحدد اختيار بيانات الحساب البنكي، ويضغط علي أيقونة تغيير رقم الآيبان.

يدخل المواطن المستفيد البيانات الجديدة ثم يضغط علي حفظ البيانات المدخلة.

عند التحقق ترسل رسالة علي هاتفك الجوال المسجل.

مع العلم أن من أهم شروط صرف الدعم هو صدور أهلية الدفعة ويكون اسم المستفيد من المؤهلين.