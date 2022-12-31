يستطيع آي مواطن استخراج قرض من بنك الأهلي بدون تحويل راتب للأفراد الذين يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص يصعب عليهم تحويل رواتبهم على البنك، لكي يتمكنوا هؤلاء المواطنين من تحسين حياتهم المعيشية في السعودية من خلال شراء منزل أو سيارة أو سداد رسوم الدارسة أو غيرها من الأمور الأخري، لذا يحتاج البعض من السعوديين والمقيمين معرفة التفاصيل الخاصة بهذا القرض حتي يتمكنوا من الحصول عليه بكل سهولة من خلال هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الاخباري خطوات التقديم علي قرض شخصي من البنك الأهلي السعودي وفقاً للوائح والشروط التي وضعها البنك لجميع المتقدمين علي هذا التمويل

استخراج قرض من بنك الاهلي بدون تحويل راتب

يجب علي كل عميل يرغب في التقديم علي القرض معرفة خطوات الحصول عليه بطريقة إلكترونية لهذا سوف نوضح لكم طريقة الحصول على قرض من البنك الأهلي السعودي لكي يتمكن آي مقترض الحصول علي موافقة علي طلب تمويل بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي بكل بساطة بواسطة تطبيق مجموعة من الخطوات موضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي الموقع الرسمي للبنك الأهلي السعودي ( www.alahli.com ) من ثم.

اختيار تمويل شخصي من بنك الاهلي بدون تحويل راتب من قائمة الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية. يقوم العميل بتعبئة بيانات نموذج طلب قرض من البنك بطريقة صحيحة.

الموافقة على الشروط والإحكام بواسطة وضع علامة صح داخل الخانة المخصصة لذالك.

الضغط علي زر إرسال الطلب.

بعدها سيتم مراجعة طلبك ففي حالة قبول الطلب سيقوم المصرف بالاتصال بك لاستكمال باقي اجراءات من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي السعودي لتقديم كافة الضمانات والمستندات المطلوب توفرها بضمان مرهونا بالممتلكات الخاصة بالعميل.

قدمنا لكم كيفية التقديم علي تمويل بدون تحويل راتب البنك الأهلي بالخطوات التفصيلية اللازمة لكي يتمكن آي مقترض من استخدام أله حاسبة القرض الشخصي لمعرفة قيمة سداد أقساط القرض ومدته والتي تبلغ في الغالب إلى خمس سنوات متوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يصل قيمته بنحو ٥٠٠ ألف ريال سعودي.