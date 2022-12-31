نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات راس السنة 2023 في السعودية وأماكن الألعاب النارية في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم تعد الاحتفالات في المملكة العربية السعودية مقتصرة على الأعياد الدينية، والوطنية وحسب، بل أيضًا أصبحت المملكة تختلف بلية رأس السنة الميلادية أيضًا، وقد يتساءل البعض كيف تقام احتفالات رأس السنة 2023 في السعودية، حيث يتم الاحتفال بلحظة دخول العام الجديد في وسط مدن المملكة على غرار ما يتم فعله في المدن الغربية بدون اختلاف برعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وفي خلال السطور القادمة دعونا نتطرق لمعرفة شكل احتفالات راس السنة في السعودية.

احتفالات راس السنة 2023 في السعودية

كان في السابق ممنوع الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة في الأماكن العامة في المملكة، ولكن بعد انطلاق هيئة الترفيه في عام 2016 ورئاسة المستشار تركي آل الشيخ كمنظم لها اختلف كل شيء وأصبحت شوارع المملكة ممتلئة بأشجار عيد الميلاد، ويتم العد التنازلي لبدء العام الجديد كما في البلاد الغربية.

وتعد أول مرة تحتفل المملكة بعيد رأس السنة الميلادية كان في عام 2019، وقد شهد جدلًا واسعًا حول إباحة الاحتفال برأس السنة، حيث صرح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور صالح الفوزان أن الاحتفال والمشاركة في تلك الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية حرام شرعًا ولا يجوز الاشتراك فيها، ولكن بالفعل تم الإعلان عن احتفالات راس السنة 2023 في السعودية المقرر إقامتها وهي كالآتي:-

عروض الألعاب النارية وأشجار عيد الميلاد.

تزين سماء عاصمة الرياض بالألعاب النارية، حيث تعد أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي تقام في البوليفارد مركز الفعاليات الترفيهية والثقافية في السعودية.

تُعرض “أشجار عيد الميلاد” في الرياض، وأيضًا أصبح يسمح للجميع رسميًا بيع الأشجار بشكل رسمي في المملكة، وتلك بعض من الأماكن التي يمكن فيها الاستمتاع بأجواء عروض الألعاب النارية في المملكة العربية السعودية:

ساحة الألعاب النارية.

ملاهي ستار سيتي، ملاهي الشلال.

منتزه الريم درة العروس بيتش.

مدينة العاب الامواج.

برج المملكة.

جزيرة الشوارع، آيس لاند.

حفلات رأس السنة 2023

حرص المستشار تركي آل الشيخ أن يقوم بتحضير قائمة منوعة من ألمع النجوم لإحياء حفل رأس السنة لهذا العام، مثل فنان العرب محمد عبده، الفنانة أصالة، نجوى كرم، أسما لمنور، أصيل أبو بكر، عبد الله الرويشد، ماجد المهندس، نوال الكويتية.

أماكن سياحية لقضاء رأس السنة

أصبحت كل مدينة من مدن المملكة واجهة سياحية يمكن من خلالها الاحتفال بأجواء رأس السنة، والتي يمكن زيارتها للاستمتاع بكل لحظة في تلك المناسبة، وتلك مجموعة من أهم الأماكن السياحية التي تتزين بأشجار عيد الميلاد، ويمكن فيها الاحتفال بهذا العام مثل: