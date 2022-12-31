هل سيتم تعليق الدراسة بالمملكة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية أم لا

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عمر شويل - جدة تعليق الدراسة بالمملكة غدًا ، أعلنت مدارس منطقة مكة المكرمة منذ أمس الخميس أنه سوف يتم تعليق الدراسة الحضورية في كافة المدارس المسائية وأيضًا لمنسوبي مدارس التعليم في مناطق جدة ورابغ وخليص على أن يكون التعليم مباشرة عبر منصة مدرستي نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد بأن يشهد الطقس تقلبات جوية مع تساقط للأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، وأشادت هيئة الأرصاد إلى أن المملكة اتخذت هذا الإجراء من أجل الحفاظ على سلامة الطلبة وكافة العاملين بالعملية التعليمية، فأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس من المتوقع أن يشهد تساقط أمطار رعدية غزيرة مع زخات البرودة التي تؤدي لجريان السيول، وزيادة الضباب التي تشوش الرؤية للمواطنين.

تعليق الدراسة بالمملكة غدًا

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار بدء منذ يوم أمس الخميس وسوف تكون تلك الأمطار غزيرة جدًا بداية من يومي الجمعة وصولًا إلى السبت، على أن تكون على مناطق مكة المكرونة، جدة، الجموم، خليص، الطائف، رابغ، القنفذة، اضم، الخرمة، وغيرها من المحافظات، ولذلك أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية الخاصة بالطلاب في الدراسات العليا وأيضًا في البرامج التنفيذية والطلبة الحاضرين لكافة المحاضرات إلى التعليم عن بعد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وذلك في يومي الجمعة والسبت.

حالة الطقس في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمملكة توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تلك الأنباء التي يترقبها الملايين من أجل متابعة حالة الطقس قبل النزول إلى العمل أو ذهاب الأبناء إلى المدارس، حيث تقوم هيئة الأرصاد بتوضيح الظواهر المتوقعة والتي بناء عليها تطلق المملكة إجازات رسمية وتحول التعليم للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي حفاظًا على صحة الطلبة، وبناء على التوقعات الأخيرة أوضح الحصيني خبير الأرصاد الجوية بالمملكة أن الطقس بالسعودية خلال الأيام القادمة سوف يكون مهيئ للتقلبات الجوية الصعبة والعواصف الترابية الرعدية، مع استمرار الأمطار والتي تتفاوت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة.

تحذيرات وزارة الدفاع المدني

أصدرت وزارة الدفاع المدني بيان بأكثر المدن والمناطق التي تتعرض للطقس القارس والتي من بينها القنفذة، جدة، القصيم، جازان، أبها، الباحة، مكة المكرمة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد تلك المناطق تساقط للأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية والضباب الذي يعيق الرؤية البصرية، وحذرت المواطنين في كافة أرجاء المملكة بالطقس السيء وزيادة العوالق الترابية، وناشدت الجميع بإتباع عدد من النصائح من أجل الحفاظ على صحتهم، حيث ناشدت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الخروج والسير في مناطق السيول، مع مراعاة التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

تعليق الدراسة في الباحة

أعلنت جامعة الباحة أنه سوف يتم تعليق الدراسة الحضورية في مقر الجامعة لكافة الطلاب من مختلف التخصصات ويكون التعليم عن بعد لكافة الطلبة والطالبات، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة والتي أطلقتها هيئة الأرصاد حيث أنه من المتوقع أن يكون الطقس في أغلب المناطق الكبرى 13 والصغرى 6، مع توقعات بتساقط الأمطار الرعدية وزيادة الضباب والغيوم، ولذلك ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة إتباع التعليمات المتخذة عند تساقط الأمطار وتجنب السير في أماكن تساقط وتجمع السيول حفاظا على صحتهم.

درجات الحرارة المتوقعة بالسعودية

وحفاظا من المملكة على صحة المتواجدين بها نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمناطق وجاءت كالتالي :

المدينة المنورة، العظمى 20، الصغرى 7، مع وجود الغيوم الجزئية.

النماص، العظمى 13، الصغرى 6.

الرياض، العظمى 21، الصغرى 8.

أوضح تعليم مكة أنه سوف يتم تعليق الدراسة في منطقة مكة المكرمة بسبب سوء الأحوال الجوية سعيًا وراء الحفاظ على سلامة الطلبة والعالمين في التعليم من كافة العاملين من معلمين وإداريين، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بنشاط للرياح مع زخات من البرد، ويؤدي هذا إلى وجود السيول التي تؤدي إلى إعاقة الرؤية لظهور الضباب في عدد من المناطق من بينها عسير، الباحة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، وتستمر حتى اليوم السبت.