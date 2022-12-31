كيف اطلع العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية ، تعتبر خدمة العنوان الوطني أحد أهم خدمات البريد السعودي لتوصيل المنتجات والطلبات الخاصة بالمواطنين دون حدوث أي أخطاء من توصيل شحنات خاطئة ، لذلك يلزم معرفة العنوان الوطني الصحيح الخاص بك لاستخدامه في جميع خدماتك الحكومية وتسهيل عمليات التوصيل.

العنوان الوطني السعودي

تعتبر خدمة العنوان الوطني من الأمور المهمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث إنها ذات أهمية كبيرة للمؤسسات والشركات التي تتطلب وجود عناوين خاصة بالعملاء، مثل خدمات توصيل المنتجات و البضائع. وذلك للتأكد من دقة التوصيل وكذلك عدم حصول أي أخطاء تسبب تأخير الشحنة في التوصيل. كما يسهل عمل خدمات الطوارئ مثل الخدمات الصحية والإسعاف والإطفاء ومياه الطوارئ والكهرباء والاتصالات.

كيف اطلع العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية

يمكنك التسجيل في خدمة العنوان الوطني السعودي من خلال البريد السعود باتباع الخطوات التالية.

قم أولا بالدخول على الوقع الخاص بالعنوان الوطني.

ثم قم بتسجيل أفراد.

اختر تسجيل جديد.

أكد الموافقة على سياسة الشروط والأحكام.

ثم أدخل بيانات محل السكن الخاص بك.

حدد المنطقة.

اختيار المدينة.

تحديد الحي.

أدخل رقم المبنى ، وهو رقم مكون من 4 أرقام.

اكتب المعلومات عن المسكن وهي:

نوع الإقامة.

ملكية المسكن.

ثم الجواب على السؤال “هل أنت المالك الفعلي؟”

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة إن كنت وافدا.

اختيار الجنسية.

اكتب تاريخ الميلاد.

اكتب رسالة بريد إلكتروني.

اختيار الجنس.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

ثم النقر على “التالي”.

أدخل رمز التفعيل المرسل عبر رسالة نصية إلى جوال المستخدم.

انقر فوق “تحقق”.

وفي النهاية اضغط فوق “تسجيل”.

إضافة أفراد إلى العنوان الوطني

يمكنك إضافة أحد الأفراد من العائلة غلى لعنوان الوطني الخاص بك وهي كالتالي:

أدخل على الموقع الرسمي لخدمة العنوان الوطني.

انقر فوق “تسجيل فردي”.

حدد “إدارة العنوان المسجل”.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل في خدمة العنوان الوطني. انقر فوق “التحقق من الهوية”.

اختر “إضافة شخص جديد”.

أدخل معلومات الفرد الذي تريد إدخال بياناته.

اختر العنوان المراد الإضافة إليه من خلال الخريطة.

احفظ البيانات المدخلة.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة كيف اطلع العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية وطريقة إضافة أفراد إلى العنوان الوطني الخاص بك.