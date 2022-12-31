استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم ، تقدم شركة الكهرباء السعودية عدد كبير من الخدمات الخاصة بالتعاملات الكهرباء مثل خدمة تسديد قيمة الكهرباء إلكترونيا وإمكانية طلب عداد كهرباء إلكترونيا، كما تقدم الشركة المساعدات الخاصة بأعطال الكهرباء في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية. وهنا سنقوم بتقديم طريقة معرفة فاتورة الكهرباء من الحساب القديم وتسديد قيمة الفاتورة إلكترونيا.

الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء هي شركة مساهمة سعودية ، حيث تم تأسيس هذه الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 1437/28/1 هـ. يدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء. بحيث يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وتعتبر الشركة من اهم مصادر الدخل والاستثمار في المملكة مما وضع المملكة العربية السعودية في المرتبة 19 من بين دول العالم في خدمات الطاقة.

طريقة انشاء حساب على موقع شركة الكهرباء

يمكن للأفراد الجدد من إنشاء حساب جديد على منصة الشركة السعودية للكهرباء والحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، ويمكك ذلك باتباع الخطوات التالية.

قم أولا بالدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

ثم اختر خيار التسجيل الموجود على الجانب الأيمن من موقع الشركة.

بعد ذلك حدد نوع الحساب أفراد أم شركات.

أدخل جميع البيانات المطلوبة ويتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ستصلك رسالة رمز التحقق على الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر.

أدخل رمز التحقق ، ثم اضغط على التالي.

أدخل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور.

ثم قم بالموافقة على سياسة الخصوصية ، ثم اضغط على التالي.

بعد ذلك ستصلك رسالة بها كود التحقق، أدخل الرمز واضغط على متابعة.

تفعيل حسابك من خلال الرسالة التي ستصلك على البريد الإلكتروني؛ حيث تحتوي الرسالة على رابط تفعيل.

بعد ذلك ، سيتم تفعيل حسابك بنجاح ، وبعد ذلك ستتمكن من تسجيل الدخول ، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد من خلال الحساب القديم كما بالخطوات التالية:

يتم أولا الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

يتم اختيار خدمة حسابي.

ثم أدخل رقم حساب العداد في الفراغ المخصص لذلك.

أدخل الرمز المرئي في المربع المخصص له.

بعد ذلك ، اضغط على عرض الفاتورة.

وبعد ذلك ستحصل على القراءة الفعلية لاستهلاكك للكهرباء.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم وكذلك طريقة انشاء حساب على موقع شركة الكهرباء.