نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Honor Magic Vs وما أهم مزايا وعيوبه في المقال التالي

قامت شركة هونر بطرح هاتف Honor Magic Vs في الأسواق والذي حرصت علي أن يتمتع بمواصفات أكثر من رائعة وذلك لكي تتمكن من منافسة الكثير من الأجهزة الأخري التي تنتمي إلى نفس الفئة السعرية الخاصة بهذا الجهاز، فتابع المقال لتتعرف علي مواصفات الهاتف وهل هو يستحق الشراء أم لا؟ مواصفات Honor Magic Vs وزن الجهاز يتراوح بين ٢٦١ وبين ٢٦٧ جرام.

الأبعاد من حيث الطول والعرض والسمك ١٦٠.٣×٧٢.٦×١٢.٩ مليمتر.

2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم والاثنين في وضع الاستعداد.

يدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصالات.

الشاشة من نوع أولد.

حجم الشاشة ٧.٩بوصة.

معدل تحديث الشاشة ٩٠ هرتز.

درجة السطوع ٨٠٠ شمعة.

مليار لون وأيضا تدعم الشاشة وضع حماية العين والوضع الليلي.

معدل تحديث الشاشة بعض الطي ١٢٠ هرتز ،درجة سطوع الشاشة ١٢٠٠ شمعة.

معالج الجهاز كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة.

نظام التشغيل أند رويد ١٢.

يأتي بذاكرة صلبة بأكثر من إصدار (٢٥٦ / ٥١٢ جيجا بايت ) في حين الذاكرة العشوائية (٨/ ١٢) جيجا بايت رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بأكثر من دقة (٥٤ / ٨ / ٥٠ ) ميجا بكسل مع فلاش ثنائي.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة ١٦ ميجا بكسل فتحة عدسة ٢.٥ f ولا تدعم وجود فلاش أمامي.

بطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة ،تأتي بسعة ٥٠٠٠ ملي أمبير مع دعم ميزة الشحن السريع بقوة ٦٦ واط. عيوب جهاز Honor Magic Vs الجهاز لا يأتي مقاوم للماء ولا حتى للرذاذ.

لا يدعم ميزة تركيب كارت ذاكرة إضافية كارت ميموري.

الهاتف لا يدعم تشغيل الراديو اف ام.

لا يحتوي علي فتحة سماعات من نوع ٣.٥ مليمتر. محتويات علبة Honor Magic Vs جهاز Honor Magic Vs القابل للطي.

رأس شاحن بقوة ٦٦ واط.

كابل من نوع تايب سي.

دبوس معدني خاص بمكان شرائح الاتصالات.

كتيب تعليمات كيفية استخدام . سعر Honor Magic Vs يختلف سعر الهاتف من دولة لأخري بفروق متفاوته بحيث: يبلغ سعر هذا الجهاز في جمهورية مصر العربية ١٥.٢٥٦ الف جنية مصري.

يبلغ سعره في الكويت ٣٢٢.٥ دينار كويتي.

يبلغ سعره بالدولار ١٠٥٠ دولار أمريكي. عمر شويل - جدة مواصفات Honor Magic Vs وما أهم مزايا وعيوبه - ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالزبدة في خطوات سهلة وبدون مجهود

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