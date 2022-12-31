أوكرانيا: القوات الروسية تشن 139 غارة على منطقة سومى خلال الساعات الماضية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيفيتسكى قوله إن "الروس شنوا 139 غارة على المناطق الحدودية خلال النهار، على وجه الخصوص، قصف الروس مجتمع ميروبيليا ثلاث مرات بقذائف الهاون والمدفعية، وسماع دوى 18 انفجارا كما ألحقت الهجمات أضرارا بمدرسة وروضة أطفال ونادى ومنزل".

وأطلق العدو قذائف الهاون على مجتمع بيلوبيليا، ما أدى إلى تدمير ممتلكات مدرسة داخلية للأمراض النفسية والعصبية، وورشة عمل ومعدات زراعية أخرى.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.