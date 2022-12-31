خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: معنويات الجيش الأوكرانى مرتفعة للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه هناك عملية رفع عالية للمعنويات بعد الزيارة التى قام بها الرئيس الأوكرانى إلى واشنطن، وكان هناك دعم معنوى كبير للجيش الأوكرانى على الجبهات.
وتابع، أن أفراد الجيش الروسى من خلال الفيديوهات التى ينشرونها ومن خلال حديثهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أوضحوا أن القوات الأوكرانية، تتقدم بتصميم كبير جدًا على عكس الأيام السابقة، وهو دليل على أن الجيش الأوكرانى بدأ يأخذ معنويات كبيرة للغاية.
واستطرد، أن الرئيس الأوكرانى أخذ ما أخذه من دعم وأصبح الجيش الأوكرانى أكثر تصميمًا وأكثر تقدمًا ولو بتقدم ببطء على الساحة، لكن حدث ذلك بعزيمة ثابتة ومعنوايات مرتفعة.
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