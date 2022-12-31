«القاهرة الإخبارية»: الهجرة غير الشرعية بداية مشاكل دبلوماسية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية فى فرنسا، إن الهجرة غير الشرعية صداع قديم جديد فى رأس فرنسا والدول الأوروبية، وقد تسبب فى إحداث مشاكل شبه دبلوماسية مع بريطانيا عبر المانش تارة وتارة أخرى مع إيطاليا.





وأضاف "شقير" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "الشباب الـ33 الذين تم إلقاء القبض عليهم فى شاحنة كانوا فى منطقة متاخمة للحدود الإيطالية، وكانت السلطات الفرنسية وسلطات الدرك الفرنسى التى أوقفتهم، وتأتى فى إطار التشديد على الحدود وبصفة خاصة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا، لأنها أحد المنافذ لدخول المهاجرين غير الشرعيين، وهم من أصول أفغانية وباكستانية".

وتابع: "ولطالما انتشرت شبكات التهريب فى هذه المنطقة خاصة مع الحدود مع إسبانيا، وهؤلاء الأفغان قدموا من جنوب أوروبا إلى فرنسا، وفرنسا بالنسبة لهم هى نقطة عبور إلى أهاليهم فيتوجهون مباشرة إلى شمال غرب فرنسا من جنوب شرق فرنسا، ثم إلى ميناء كاليه لمحاولة الوصول إلى بريطانيا".

واستطرد: "الحكومة الفرنسية تحاول البحث لإيجاد حل أوروبى مشترك وتقاسم أعداد المهاجرين، ومحاولة وقف هذه الهجرة غير الشرعية وهذه المشكلة هى مشكلة قديمة جديدة".