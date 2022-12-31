العالم اليوم - ليفربول يهزم ليستر سيتي بهديتي "الهداف العكسي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - عاش المدافع الدولي البلجيكي فاوت فايس كابوسا في ملعب "أنفيلد"، الجمعة، بعدما أهدى ليفربول الفوز على فريقه ليستر سيتي 2-1 بتسجيله هدفي صاحب الأرض عن طريقه الخطأ، في المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي.

وفي أمسية عانى خلالها ليفربول، لاسيما دفاعيا، مما تسبب بتخلفه منذ الدقيقة الرابعة، جاء فايس الذي كان ضمن تشكيلة بلاده في مونديال قطر ليلعب دور المنقذ بثنائية في شباكه، منح بها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب فوزه الثاني تواليا.

ورفع "الحمر" رصيدهم إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة بعد الهزيمة العاشرة هذا الموسم.

ولم تكن البداية مثالية بالنسبة لليفربول، إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة الرابعة إثر كرة وصلت من الحارس الويلزي داني وورد إلى مشارف منطقة "الحمر"، فأخطأ الدفاع في التعامل معها مانحا الضيوف فرصة الانطلاق سريعا نحو المرمى عبر كييرنان ديوسبري هول، الذي تقدم بها وتلاعب بجوردان هندرسون ثم وضعها بعيدا عن متناول الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وبعد إلغاء هدف للمصري محمد صلاح بداعي التسلل (26)، جاء دور فايس ليفرض نفسه نجم اللقاء لكن بالمعنى السلبي للكلمة، إذ أدرك التعادل لليفربول بهدية بعدما حاول اعتراض عرضية ترنت ألكسندر أرنولد، لكنه حول الكرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسه وورد (38).

وعاد فايس ليضرب مجددا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأهدى ليفربول هدف التقدم إذ ارتدت محاولة الأوروغوياني داروين نونيز من القائم الأيسر وتحولت منه إلى الشباك (45).

وبات البلجيكي بذلك رابع لاعب يسجل هدفين في مرماه خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جايمي كاراغر (1999 بين ليفربول ومانشستر يونايتد)، ومايكل بروكتور (2003 بين سندرلاند وتشارلتون)، وجوناثان وولترز (2013 بين ستوك سيتي وتشلسي)، وفق "أوبتا" للإحصاءات.