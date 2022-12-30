عاجل- القاهرة الإخبارية: واشنطن تعرب عن قلقها إزاء التقارب بين الصين وروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض وفقا لقناة القاهرة الإخبارية: قلقون إزاء التقارب بين روسيا والصين وعلاقاتهما بشكل غير مسبوق خصوصا خلال الحرب الروسية الأوكرانية. يذكر أن الصين أعلنت فى وقت سابق عن دعمها لروسيا فى حربها ضد أوكرانيا إلى جانب رفضها للعقوبات المفروضة على روسيا فى العموم.

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