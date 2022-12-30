العالم اليوم - إدخال نجم هولندا السابق المستشفى بعد "سكتة دماغية خفيفة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 11:18 مساءً - أعلن نادي أنتويرب، الجمعة، إيداع مارك أوفرمارس نجم هولندا السابق مدير الكرة في النادي البلجيكي، المستشفى، بعد إصابته بـ"سكتة دماغية خفيفة".

وتولى أوفرمارس (49 عاما) مهام منصبه كمدير للكرة في أنتويرب في مارس الماضي.

وقال النادي في بيان: "أصيب مارك أوفرمارس، مدير الكرة في النادي، بوعكة الليلة الماضية ودخل المستشفى مصابا بسكتة دماغية خفيفة".

وأضاف البيان: "تتحسن حالة مارك في الوقت الحالي، لكن سيتعين عليه أن يأخذ الأمور بروية لفترة. ينصب تركيز مارك وأسرته على تعافيه ولا يرغبون في الإدلاء بمزيد من التعليقات".

ولعب أوفرمارس، جناح أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، لأياكس أمستردام بين عامي 1992 و1997، قبل أن يصبح مدير الكرة في النادي الهولندي عام 2012.

واستقال من منصبه في أياكس في فبراير الماضي، بعدما أقرب ارتكاب سلوك "غير مقبول"، بإرسال رسائل غير لائقة لعدد من زميلاته.