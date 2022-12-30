خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: لن تحدث صدامات مباشرة بين الصين وأمريكا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هايون ما، الأستاذ المساعد فى جامعة فروستبيرج من واشنطن، إن الحديث عن المناطق المشتعلة فى شبه الجزيرة الكورية والتى تُعد ملفات محتدمة تحتم على السياسية الخارجية الصينية؛ أن تعمل بتعاون أكبر مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة.





وأضاف "ما" خلال مناقشة الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية فى حصاد العام ببرنامج "العالم شرقًا" مع الإعلامية منى شكر، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتوقع ألا يكون هناك صدامات مباشرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بسبب جزيرة تايوان، ولكن ستكون هناك حلول سلمية فيما يتعلق بالملف. وتابع الأستاذ المساعد فى جامعة فروستبيرج، أن العلاقة الصينية تجاه السياسة الغربية لا سيما الولايات المتحدة فيما يتعلق بتايوان تعتمد على متغيرات خارجية، وكلا الطرفين بحاجة إلى التفكير فى استقلالية تايوان، فالصين والولايات المتحدة سوف يكون بمقدروهما التحكم فى علاقتهما ولا أظن أن الأمر سيشهد مزيدًا من الاحتدام بينهما.

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