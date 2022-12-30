خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تدفع فاتورة الأزمة الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جرجس" خلال مداخلة مع الإعلامية جمانة هاشم، ببرنامج "10 داونينج ستريت"، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ بداية الحرب الباردة بعام 1948 والولايات المتحدة تقود وأوروبا تتبع، والولايات المتحدة تقرر وأوروبا توافق، وهو ما حدث بالفعل، منذ الحرب فى أفغانستان والعراق وأوكرانيا، وكذلك المواجهة مع الصين.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "الحرب فى قلب أوروبا تؤثر على المصالح الأوربية والأمن الأوربى، ولكن طريقة إدراة الأزمة هى طريقة أمريكة باميتاز، وهناك حالة تململ فى أوروبا لم تتحول لخلافات مع الولايات المتحدة، وأوروبا تدفع الفاتورة الباهظة للأزمة الروسية فى أوكرانيا، من تضخم وغلاء ومديونية وأزمة طاقة، وإذا استمر الصراع يمكن أن يتحول التململ الأوروبى إلى خلافات جوهرية بين أوروبا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى".