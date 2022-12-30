جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن هناك من لا يرغب فى أن يكون دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مجددًا، وعلى رأس هؤلاء الرئيس الحالى جو بايدن، والحزب الديمقراطى من ورائه، بل وهناك أصوات فى الحزب الجمهورى ترفض ذلك.





وأضاف "جبر" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "وكذلك جون بولتون الذى كان مستشارًا للأمن القومى لترامب يومًا من الأيام، وبينهم خلافات كبيرة، وكذلك مايك بنس نائب ترامب، الذى قال إن الحزب الجمهورى يحتاج إلى قيادة جديدة ولم يلمح إلى رفض صريح لترامب". وتابع: "الخطوة التى اتخذت اليوم للإفصاح عن البيانات الضريبية لترامب، والتى ظلت سرًا لمدة 6 سنوات هى سابقة سياسية يسجلها مجلس النواب على البيت الأبيض، أيًا كان من يشغل الأغلبية فى مجلس النواب وأيًا كان من يشغل منصب الرئيس فى البيت الأبيض". واستطرد: "لسنوات طويلة كان رؤساء الولايات المتحدة يقدمون إقراراهم الضريبى طوعًا لا كرهًا، لأن الدستور لا يلزمهم بذلك، وجاء ترامب واستخدم الحق الذى لم يستخدمه الكثير من الرؤساء وأبقاه سرًا، وظلت مطاردة الديمقراطيين له ونجحوا فى استصدار قانون يجبر أى رئيس أمريكى على الإفصاح عن بياناته الضريبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: «ترامب» غير مرغوب فيه من الحزبين الجمهورى والديمقراطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.