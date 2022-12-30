العالم اليوم - الطلب على النفط ومنتجاته بأميركا يتراجع في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر الطلب على النفط ومنتجاته بأميركا يتراجع في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - تراجع الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة في شهر أكتوبر حتى مع ارتفاع إنتاج النفط لأعلى مستوياته منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، إن إنتاج الخام الأميركي قد زاد بنسبة 0.6 بالمئة إلى 12.38 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2020.

إلا أن الزيادة في الإنتاج هي أقل معدل للنمو منذ يوليو مع ظهور علامات على تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري.

ووفقا لتقرير الإمدادات البترولية الشهري لإدارة معلومات الطاقة فإن الطلب على الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة انخفض 55 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 20.42 مليون برميل يوميا مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو.

لكن الطلب على البنزين ارتفع 13 ألف برميل يوميا إلى 8.83 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر، حسبما ذكرت الإدارة.

وكانت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية قد ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين، بحسب بيان لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس.

وارتفعت مخزونات النفط بواقع 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر إلى 419 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 195 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.