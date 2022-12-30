العالم اليوم - لن يكون الأخير.. كيف سيشعل رونالدو شتاء الدوري السعودي؟

انتم الان تتابعون خبر لن يكون الأخير.. كيف سيشعل رونالدو شتاء الدوري السعودي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - صفقة تاريخية أبرمها نادي النصر السعودي بعد الاتفاق مع البرتغالي كرستيانو رونالدو، للانضمام لصفوف الفريق، وفقا لتقارير غربية وعربية، أكدت أنها ستبدأ من يناير 2023، في عقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم.

لن يكون الأخير

وفقا لتقارير عديدة، فإن صفقة رونالدو ستفتح الباب أمام انضمام عدد آخر من نجوم الكرة الأووبية، حيث ذكرت "ماركا" الإسبانية إن النصر يرغب في الجمع بين رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد سيرجيو راموس.

تقارير إسبانية أخرى، رصدت اهتمام النصر بعدد من اللاعبين أبرزهم الفرنسي نجولو كانتي، والإسباني سيرجيو بوسكيتس، خاصة أن الأخير ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الرحيل مجانا والتوقيع للنصر يناير المقبل.

اهتمامات النصر بلاعب وسط دفاعي جاءت بناءً على طلب الفرنسي رودي جارسيا بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تحولت من مواطنه كانتي بعد تمسك نادي تشيلسي به لتمديد تعاقده، إلى بوسكيتس حيث يقود المفاوضات مع قائد الماتادور في المونديال "جوران فوتشفيتش" المدير الرياضي لنادي النصر ولاعب برشلونة السابق.

موعد وصول رونالدو

ومن المنتظر أن يصل رونالدو يوم الأحد مطلع العام، لتقديمه للجماهير، والمشاركة في التدريبات.

وفسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل بداية كأس العالم في قطر، بعد أيام من إذاعة حوار للنجم البرتغالي هاجم خلال مسؤولي ناديه.

الظهور الأول لرونالدو

وقد تشهد مواجهة النصر أمام الطائي يوم الخميس 5 يناير المقبل، أول ظهور لرونالدو في ملاعب السعودية، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي، والمقررة على ملعب مرسول بارك معقل الفريق النصراوي.

النصر يستغل إيقاف الهلال

ويسعى النصر إلى استقطاب نجوم عالميين، مستغلا إيقاف غريمه نادي الهلال عن إبرام أي تعاقدات خلال الشتاء، بسبب قضية اللاعب محمد كنو الذي وقع للنصر قبل التراجع عن قراره والتوقيع للزعيم، ليقرر نادي النصر مقاضاة نادي الهلال واللاعب ويفوز بقضيته.

ويأمل النصر في استعادة بطولة الدوري الذي هيمن عليها نادي الهلال آخر 3 سنوات، حيث يرجع آخر تتويج لنادي النصر ببطولة الدوري لموسم 2018 - 2019.

راتب رونالدو

وكانت صحفية "ماركا" الإسبانية، ذكرت أن النجم البرتغالي سيتقاضى 200 مليون يورو عن كل موسم، فيما سيكون لرونالدو دورا في الترويج لملف استضافة السعودية مونديال 2030.

ويحل نادي النصر في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف الشباب متصدر الترتيب بـ25 نقطة، بعد 10 جولات من دوري روشن السعودي، فيما يحل نادي الاتحاد ثالثا برصيد 21 نقطة ولكن من 9 مباريات فقط، بعد تأجيل مباراته بسبب مشاركة لاعبه المغرب عبدالرزاق حمد الله في مونديال قطر.

مسيرة رونالدو

ولعب رونالدو خلال مسيرته في أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، قبل العودة لصفوف يونايتد في آخر تجاربه الأوروبية.

يذكر أن رونالدو توج مع المنتخب البرتغالي ببطولتي يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2015، و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بواقع 4 مع ريال مدريد، وبطولة واحدة مع مانشستر يونايتد، كما توج بجائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم 5 مرات