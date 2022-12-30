بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة

بكين تطالب واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحةطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة لجزيرة تايوان، وإنهاء العلاقات العسكرية معها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن ونبين في إفادة صحفية اليوم الجمعة، قوله: "تطالب الصين بأن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ الصين الواحدة وبالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وبأن تتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان وبأن تنهي علاقاتها العسكرية مع تايوان وأن تتوقف عن خلق توترات جديدة في مضيق تايوان".

وشدد المتحدث على أن الصين ستتخذ بحزم إجراءات فعالة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.

و ي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع أنظمة "فولكانو" مضادة للدبابات بقيمة 180 مليون دولار لتايوان.