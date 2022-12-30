جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابا أصيب بـ الرصاص المطاطى فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال فى قرية أوصرين جنوب محافظة نابلس، وذلك بعد تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح، الذى أعدمه جندى إسرائيلى من مسافة الصفر فى بلدة حوارة فى الثانى من الشهر الجارى.
وفى المحافظة ذاتها، أصيب 25 فلسطينيا آخرين بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطى، جراء قمع الاحتلال لمظاهرة أسبوعية لمناهضة الاستيطان فى قرية بيت دجن .
وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرى رمانة و الجلمة و يعبد بمحافظة جنين .
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة بعد اندلاع مواجهات قرب حاجز الجلمة العسكرى، وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها.
وفى محافظة قلقيلية، أصيب سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة صحفيين، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
واعتدى جنود الاحتلال حسب شهود عيان على المشاركين فى المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدنى وقنابل الغاز المسيل للدموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.