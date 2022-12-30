مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابا أصيب بـ الرصاص المطاطى فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال فى قرية أوصرين جنوب محافظة نابلس، وذلك بعد تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح، الذى أعدمه جندى إسرائيلى من مسافة الصفر فى بلدة حوارة فى الثانى من الشهر الجارى.

وفى المحافظة ذاتها، أصيب 25 فلسطينيا آخرين بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطى، جراء قمع الاحتلال لمظاهرة أسبوعية لمناهضة الاستيطان فى قرية بيت دجن .

وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرى رمانة و الجلمة و يعبد بمحافظة جنين .

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة بعد اندلاع مواجهات قرب حاجز الجلمة العسكرى، وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها.

وفى محافظة قلقيلية، أصيب سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة صحفيين، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

واعتدى جنود الاحتلال حسب شهود عيان على المشاركين فى المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدنى وقنابل الغاز المسيل للدموع.