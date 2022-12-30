موسكو: الهجوم على قوات حفظ السلام الروسية أمر غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وقالت "زاخاروفا" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن عناصر قوات حفظ السلام الروسية هم الذين يقدمون مساهمة رئيسية فى ضمان الأمن فى منطقة انتشارهم، وأن أى هجمات علنية عليهم واستفزازات بحقهم تعتبر أعمالا متعمدة غير مقبولة، وتلحق ضررا ملموسا بعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".

وأضافت أن موسكو تدعو باكو ويريفان إلى الامتثال لكل بنود بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الصادر فى 9 نوفمبر 2020، مؤكدة وقوف موسكو مع التنفيذ الشامل لمجمل الاتفاقات الثلاثية على أعلى مستوى والتى تهدف إلى رفع القيود عن روابط النقل والعلاقات الاقتصادية فى المنطقة، وترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإعداد معاهدة سلام بين باكو ويريفان.

وأعربت عن قلق موسكو من عدم إحراز تقدم فى استئناف عمل ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باغ، مؤكدة أن روسيا تواصل العمل بغية تسوية الوضع هناك.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق أن الجانب الإذربيجانى قام فى 12 ديسمبر بإغلاق طريق "ستيباناكيرت – غوريس" وهو الطريق السريع الوحيد الذى يربط قره باغ بأرمينيا والمعروف بـ"ممر لاتشين"، مما دفع قيادة قوة السلام الروسية للتفاوض مع ممثلى أذربيجان لاستئناف حركة النقل المدنى دون عوائق فى هذا الاتجاه.