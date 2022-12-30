«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن صواريخ كوريا الشمالية وأزمة تايوان

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "العالم شرقًا" الذى تقدمه الإعلامية إيمان شكر، على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "صواريخ كوريا الشمالية وأزمة تايوان.. التوابع تستمر فى العام الجديد".





وقال التقرير: "التسلح فى شبه الجزيرة الكورية والأزمة فى تايوان، أزمتان قديمتان تجددتا خلال عام 2022، إلا أن توابعها يتوقع أن تستمر خلال العام الجديد، ففى شبه الجزيرة الكورية تتجدد الأزمة مع كل توتر بين شطريها؛ الذين لا يزالان عمليًا فى مرحلة الهدنة التى تدخل مع العام الجديد عامها السبعين".

وأضاف: "أما عام 2022 فكان التوتر سيد الموقف فى أرض الصباح الهادئ، لا سيما مع تضافر عوامل داخلية وخارجية زادت من هذا الأمر فكانت البداية صاروخية مع كوريا الشمالية التى انطلقت بتجارب جديدة لصواريخ بالستية، لكن أخطرها على الإطلاق كان الصاروخ الذى عبر فوق الأجواء اليابانية أكتوبر الماضى".

وتابع: "أما نوفمبر فكان الأكثر ازدحامًا بصواريخ كوريا الشمالية التى سقط أحدها قبالة الساحل الشرقى للجارة الجنوبية، ومع إطلاق صواريخ أخرى فى ديسمبر يصبح مجموع الصواريخ البالستية التى أطلقتها بيونج يانج 92 صاروخا، لتكسر كل الأرقام القياسية السابقة".

واستطرد: "على مستوى السلاح النووى أقر برلمانها فى سبتمبر قانونًا يعلن البلاد كقوة نووية، ويأبى العام أن ينتهى إلا باختراق للأجواء الجنوبية بتحليق طائرات مُسيرة لم تنجح سول فى إسقاطها ليعلن رئيسها، لاحقًا السعى لإنشاء وحدة عسكرية متخصصة فى الطائرات المُسيرة".

وأوضح: "الأزمة فى تايوان تقدمت الصفوف مرة أخرى مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى للجزيرة فقبل أن تطأ قدما بيلوسى أرض تايوان، وأثناء وبعد الزيارة احتجت على هذه الخطوة التى رأت فيها انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة الذى تعترف به الولايات المتحدة".