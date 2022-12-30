العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يبحث مع أمير قطر العلاقات الأخوية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - بحث رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الأخوية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع الشيخ تميم بن حمد هاتفيا "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار".

وتبادل رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.