العالم اليوم - فيديو.. الكاميرا "الغارقة" تبحث عن أقدم جليد على كوكب الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - في رحلة البحث عن أقدم جليد على وجه الأرض، أرسل باحثون كاميرا 93 مترا تحت الأرض، حيث أظهر مقطع فيديو أنها تتدفق إلى أسفل بئر حيث جمعوا عينات يقدر عمرها بأكثر من مليوني عام.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بقيام طالب الدكتوراه أوستن كارتر بتصوير المقطع في ألان هيلز، شرق القارة القطبية الجنوبية، في 23 ديسمبر.

سافر كارتر وباحثون آخرون مع مركز استكشاف الجليد القديم (COLDEX) ، الذي يقوم بمهمة لإيجاد واستخراج أقدم جليد في القارة.

ويأمل مركز استكشاف الجليد القديم أن تساعد أبحاثه في فهم تطور ومستقبل مناخ الأرض، بما في ذلك مدى حساسية الصفائح الجليدية لمستويات أعلى من غازات الاحتباس الحراري، وكيف يمكن للصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أن تستجيب للمناخات الأكثر دفئًا.

تُستخدم مسوحات الرادار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد المواقع المحتملة، لكن منطقة البحث شاسعة حيث يبلغ حجم الغطاء الجليدي لشرق أنتاركتيكا حجم الولايات المتحدة الأميركية تقريبًا.

وشبه العلماء مهمتهم التي استمرت خمس سنوات بمحاولة العثور على إبرة في كومة قش، وتركزت الاستكشافات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها نصف مساحة ألمانيا.

وقال عالم الجليد بيتر نيف لصحيفة "أنتاركتيكا صن": "نحن نبحث عن هذا الموقع المثالي حيث سيكون لديك تسلسل كامل من الجليد يبلغ سمكه ميلين”.

يمكن قياس المعلومات المتعلقة بمناخ الأرض، مثل كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الهواء، من خلال تحليل فقاعات الهواء المحبوسة في الجليد الجليدي.

ويمتلك العلماء حاليًا نظرة ثاقبة حول المناخ ومستويات ثاني أكسيد الكربون التي تعود إلى 800 ألف سنة بفضل نواة الجليد التي تم حفرها في شرق القارة القطبية الجنوبية قبل 20 عامًا. ومع ذلك، فإن المشروع الحالي يأمل في العودة إلى أبعد من ذلك بكثير.

وقال الباحث المناخي ومدير مركز "كولديكس" إدوارد بروك لصحيفة "أنتاركتيكا صن": “الهدف هو تمديد سجل الجليد الجليدي لتغير المناخ إلى أبعد حد ممكن”.

وأضاف الباحث قائلا “سيكون من المهم بشكل ملحوظ إذا تمكنا من تأجيلها إلى ثلاثة أو أربعة ملايين سنة أو حتى أكبر.”