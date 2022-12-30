خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: موقف الصين متوازن تجاه الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال سامر خير أحمد، الخبير فى الشئون الآسيوية، إن الصين كما لو كانت "على شعرة" فى علاقتها مع روسيا، بين أن تنحاز لها انحيازًا كاملًا فى حربها ضد أوكرانيا، أو لا تنحاز مراعاة لعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.





وأضاف "أحمد"، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، فى نشرة أخبار قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تريد أن تأخد موقفًا متوازنًا مع روسيا، حيث تبدو وكأنها حليف لها، ولكنها فى واقع الأمر لا تتخذ خطوات جديدة واستراتيجية حيال الحرب. وتابع، أن الصين تراعى وتحترم العقوبات الغربية على روسيا وتتعامل بحذر مع الموقف، فى الوقت نفسه الذى تحاول فيه أن تبدى تأييدًا سياسيًا لروسيا، وتفهمًا للمخاوف الروسية من توسع حلف الناتو. واستكمل الخبير فى الشئون الآسيوية، أنه بالرغم من موقف الصين الذى يبدو مؤيدًا للموقف الروسى، إلا أن الصين فى الوقت ذاته تطالب بوحدة الأراضى الأوكرانية، ووقف الحرب، ما يؤكد توازن الموقف الصينى تجاه الحرب.

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