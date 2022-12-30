إيطاليا ترحب بإزالة الأقلية الصربية للحواجز بشمال كوسوفو

جدة - نرمين السيد - وكتب تايانى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية: "إزالة الحواجز هى نتيجة أخرى للعمل المنجز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وقوة "كى فور" الدولية بقيادة إيطالية والعاملة تحت راية حلف شمال الأطلسى "الناتو" لتخفيف التوترات فى كوسوفو، الإقليم الذى أعلن استقلاله فى 2008 بعد انفصاله عن صربيا فى عام 1999".

وحث رئيس الدبلوماسية الإيطالية، حكومتى بلغراد وبريشتينا على العمل من أجل تعزيز الحوار تحت رعاية الاتحاد الأوروبى، وقال: "ستواصل إيطاليا القيام بدورها".

وكانت قوة "كى فور"، قد رحبت بإعلان الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، الأربعاء الماضى، إزالة الحواجز فى شمال كوسوفو، وقالت إنه "يجب إزالة الحواجز بسرعة وبطريقة آمنة ومأمونة وتجنب أى نوع من الحوادث أو المخاطر"، كما على جميع الأطراف "تجنب أى خطاب أو أفعال يمكن أن تؤدى إلى مزيد من التصعيد".

وقالت القوة الدولية إنها تراقب التطورات عن كثب وعلى استعداد للتدخل، إذا لزم الأمر، بما يتماشى مع ولايتنا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1244 لعام 1999.