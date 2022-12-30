باحث صينى لـ«القاهرة الإخبارية»: التدريبات العسكرية مع روسيا تحسبًا للطوارئ

جدة - نرمين السيد - قال نادر رونج، كاتب وباحث سياسى من بكين، إن قمة الرئيسين الصينى والروسى اليوم تعكس مدى العلاقات بين الصين وروسيا والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وعلاقات تعاون لا سقف لها وتبادل الدعم فى الكثير من المواقف على الساحة الدولية.





وأضاف "رونج" فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعاون العسكرى الصينى الروسى من ضمن التعاون التكنولوجى بين البلدين، وهناك توافق مزايا من الممكن أن تكمل بعضها البعض، وأن التدريبات العسكرية المشتركة هى من التقاليد بين الجيشين ولها عدة سنوات، وهدفها الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة ولمواجهة أى طوارئ قد تحدث. وأشار إلى أن الصين وروسيا تعملان على دفع تطور النظام الدولى فى اتجاه تعددية الأطراف، وأن الصين تعمل على الحفاظ على التبادل التجارى بشكل طبيعى مع روسيا، ومن المتوقع أن يزداد هذا التعاون بشكل مستمر، مؤكدًا رفض بكين فرض العقوبات على روسيا بشكل أحادى، وترى أن هذه العقوبات لا يمكن أن تحل المشاكل بل تعد زيادة فى التصعيد.

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