رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتب سوناك - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - "على مدار الأيام القليلة الماضية، قد عانت أوكرانيا من إحدى أسوأ موجات القصف الصاروخى، وأن الأوكرانيين لا يزالوا دون ردع".
وأضاف سوناك أن بلاده فى المقابل ستواصل مد الأوكرانيين بالدعم للدفاع عن أنفسهم.. وتابع قائلا "اليوم نعلن تقديم مجموعة من الأجهزة الجديدة لنزع الألغام والمقاومة للمتفجرات".
وتتضمن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة ما يزيد عن 1000 جهاز كاشف للمعادن و100 مجموعة من أجهزة نزع الأسلحة المتفجرة.
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