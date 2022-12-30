مراسل «القاهرة الإخبارية»: الصومال يخوض حربًا لدحر حركة الشباب الإرهابية

جدة - نرمين السيد - تخوض السلطات الصومالية بقيادة الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، حربًا شرسة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، وحققت نجاحات ملموسة بتحرير ولاية هيرشبيلى من أيديهم.





وبحسب عدنان عبادى مراسل "القاهرة الإخبارية" من الصومال، فإن قوات الجيش تستعد لتحرير ولايتى جوبالاند وجنوب غرب البلاد، حيث يترقب المواطنون فرض الجيش سيطرته على المناطق التى ما زالت تحت سطوة الإرهابيين.

وأضاف "عدنان" فى رسالة على الهواء من العاصمة مقديشو، أن أبرز ما حمله العام المنقضى هو انتخاب رئيس الجمهورية فى شهر مايو الماضى، بعد أن تأجلت لعام ونصف وهو ما شكل منعطفًا فى السياسة الداخلية الصومالية.

وذكر أن الصوماليين يتطلعون إلى إعفاء حكومة بلادهم من الديون الخارجية التى وصلت إلى 5 مليارات دولار، وتبنى سياسات توظيف جديدة للشباب الذين وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 70% وفق التقارير الصادرة من المنظمات المالية الدولية.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن الصوماليين عاشوا واقعًا إنسانيًا صعبًا بسبب الجفاف الذى اجتاح البلاد، بعد انقطاع هطول الأمطار لخمسة مواسم متتالية، وهو ما دفع الحكومة لتعيين مبعوث خاص لشؤون الجفاف وهو ما أسهم فى رفع الاستجابة الدولية، وتخفيف حدة الأزمة من 18% إلى 70% من خلال المساعدات التى تلقتها بعد أن رصدت التقارير الدولية أن نحو 8 ملايين صومالى يعانون من المجاعة.

وحول مكافحة التصحر، أوضح أن الحكومة استحدثت وزارة البيئة للتعامل مع الأزمات، وأطلقت مبادرة وطنية لزراعة 10 ملايين شجرة فى أنحاء البلاد خلال السنوات المقبلة.