مراسل «القاهرة الإخبارية»: الحرب الروسية الأوكرانية غيرت حسابات ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الألمانية برلين، إن ألمانيا كانت لديها أهداف عديدة من رئاستها مجموعة السبع، لكن ما تحقق على أرض الواقع كان مختلفا تماما عن تلك الأهداف.





وأضاف مرزوق، خلال مداخلته بجولة المراسلين، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا كانت تستهدف أن تعمل مجموعة السبع على أساس الحياد المناخى عالميا، قبل أن تقع الحرب الروسية الأوكرانية وتنقلب الأمور رأسا على عقب. وتابع، أنه مع وقوع الحرب، تغيرت دفة الدول السبع تماما، وتحول الحياد إلى دعم واضح لأوكرانيا ماليا وعسكريا، مع محاولة لمحاصرة روسيا تماما، من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية. واستكمل، أن ألمانيا نجحت فى إقناع الدول السبع بدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا ومحاصرة روسيا، مشيرا إلى أن اليابات التى ستترأس مجموعة السبع بداية من يناير القادم ستخطو نفس خطى ألمانيا فى دعم الجانب الأوكرانى.

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