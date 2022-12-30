رئيس المركز الأوكرانى لـ القاهرة الإخبارية: الناتو يدعم كييف بقوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور عماد أبو الرب، خلال مداخلة عبر سكايب، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ما يجعل أوكرانيا دولة من المفترض أن تكون صمام أمان للمنطقة، مستطردًا بأن الأجندة السياسية وتوجهات دول الجوار، لم ترق إلى التوصل لتوافق حول هذا الأمر.
وأوضح أن هذا ما كان سببًا فى "هذه الحرب العدوانية غير المبررة" على حد وصفه، مضيفًا أن حلف الناتو قرر دعم أوكرانيا بشكل غير مسبوق، على اعتبار أنه يخشى من العديد من التصريحات التى خرجت من القيادة الروسية.
وتابع، أن هذه التصريحات كانت تشير إلى أن روسيا ستتجه بعد أوكرانيا إلى بعض مناطق بولندا، ومالديفيا، ودول البلطيق، وبالتالى فإن أوكرانيا ستظل تدافع، بينما يستمر حلف الناتو فى دعمها.
وبحسب رئيس المركز الأوكرانى للحوار، يرى الناتو أن مساندة أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
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