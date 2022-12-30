جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" -فى بيان لها اليوم الجمعة- أن ذلك جاء خلال برقية الرئيس بوتين إلى الرئيس السورى بشار الأسد بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد وبأعياد الميلاد.
وجدد الرئيس بوتين تأكيده على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة الإسهام فى استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة فى استقرار الوضع وإعادة الإعمار فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.