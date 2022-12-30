بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة فى استقرار الوضع وإعادة الإعمار فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" -فى بيان لها اليوم الجمعة- أن ذلك جاء خلال برقية الرئيس بوتين إلى الرئيس السورى بشار الأسد بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد وبأعياد الميلاد.

وجدد الرئيس بوتين تأكيده على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة الإسهام فى استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع فى البلاد.