القاهرة الإخبارية.. رئيس الصين: السلام فى أوكرانيا ممكن رغم صعوبته

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال قمة عبر الفيديو عقدها شى جين بينج مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، حيث أكد الرئيسان ضرورة استمرار الشراكة الروسية الصينية، مؤكدين أن الشراكة بين الصين وروسيا تكاملية.

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال الرئيس الصينى، إن الشراكة الروسية الصينية تتطور بشكل واسع وتظهر متانة علاقة البلدين، وهذه العلاقات تعطى دفعة قوية فى التبادل التجارى، والتى تعدت مستوى 100 مليار دولار وهذا أكثر بكثير من السنة الماضية.