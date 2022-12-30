الكرملين: سقوط صاروخ أوكرانى فى بيلاروس يثير قلقنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف -حسبما افادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة- أن الجيشين الروسى والبيلاروسى على اتصال دائم ويتم التنسيق بينهم بشأن أى تطورات. يُشار إلى أن الدفاعات الجوية البيلاروسية أسقطت، أمس، صاروخًا من طراز "S-300" تم إطلاقه من أوكرانيا، وسقط حطام الصاروخ بالقرب من قرية جورباخا فى منطقة بريست.

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