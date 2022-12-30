بايدن يوقع قانون الميزانية بقيمة 1.7 تريليون دولار

بايدن يوقع قانون الميزانية بقيمة 1.7 تريليون دولاروقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الليلة الماضية على مشروع قانون قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "يو أس إيه توداي"، فجر اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي وقّع على مشروع قانون تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.مؤكدا أن مشروع القانون الذي وقّع عليه الرئيس بايدن قد سبق وأقره الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا، وهو التشريع الذي يوفر عشرات المليارات لأوكرانيا.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن التشريع الأمريكي يتضمن تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا، فضلا عن المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وحماية حقوق العمال والمحاربين القدامى، ولعدد من الأزمات الأمريكية الداخلية، مثل الهجرة غير الشرعية.

وبدوره، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مشروع القانون الذي وقّع عليه، أمس الخميس، يعد دليلا على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا معا.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، بالتوازي مع موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.