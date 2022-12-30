كوريا الجنوبية تلزم القادمين من الصين بإظهار نتيجة سلبية لاختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى هان دوك-سو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستطلب من القادمين من الصين إظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19"، فى ظل مخاوف من أن قرار بكين بإلغاء الحجر الصحى للمسافرين قد يؤدى إلى ارتفاع الإصابات فى كوريا الجنوبية.





وقال هان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إنه حتى نهاية فبراير المقبل، سيطلب من جميع القادمين من الصين إظهار نتيجة سلبية لاختبار "بى سى آر" أو الاختبار السريع لفيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن جميع المسافرين القادمين من الصين سيخضعون لاختبار "بى سى إر" خلال اليوم الأول من وصولهم إلى البلاد. وشهدت كوريا الجنوبية اليوم تراجعا فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالى وسط جهود الحكومة لاحتواء عودة ظهور الفيروس فى فصل الشتاء. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أبلغت عن 65 ألفا و207 حالات جديدة، من بينها 68 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالى إلى 28 مليونا و996 ألفا و347 حالة.

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