جدة - نرمين السيد - قال إيفان فيليبونينكو، المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لروسيا فى لوهانسك، اليوم الجمعة، إن القوات تمكنت من قتل 85 مسلحا من الجيش الأوكرانى خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف فيليبونينكو "خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت أوكرانيا من خسائر كبيرة فى القوة البشرية والمعدات العسكرية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الشعبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وأوضح أن القوات الشعبية دمرت أيضا دبابتين وثلاث ناقلات جند مدرعة و16 مركبة آلية خاصة تابعة للجيش الأوكرانى خلال الساعات الـ24 الماضية. وفى سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الشعبية الموالية لروسيا فى دونيتسك، مقتل 100 جندى من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضى. وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمكنت القوات من تدمير دبابتين ونظام إطلاق صواريخ متعدد وست عربات مدرعة، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين بدون طيار. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 185 جنديا أوكرانيا فى لوهانسك ودونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.