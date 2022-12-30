موسكو: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 68 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضافت سلطات دونيتسك، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضى دونيتسك بـ319 قذيفة من مختلف الأسلحة، موضحة أنه تم تسجيل 68 واقعة قصف من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة، كما تم تنفيذ 39 عملية قصف براجمات هيمارس الأمريكية ومدفعية من عيارات 155 و152 و122 مم، وتم تنفيذ 17 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 152 و122 مم فى اتجاه مقاطعة جورلوفسكى.

ولفتت إلى تعرض 6 مناطق سكنية إلى القصف الأوكرانى وهى جورلوفكا، وياسينوفاتايا، وكشتانوفوى، ومينرالنويه، وماكيفكا، وألكساندروفكا.